Ceará sanciona lei que permite negociação de dívidas junto à CearaPar

Dinheiro / Crédito: Steve Buissinne/Pixabay

O Governo do Ceará aprovou uma lei que permite a venda de dívidas junto à Companhia de Participação e Gestão de Ativos do Ceará (CearaPar). A ideia é permitir que o Estado adiante o dinheiro de débitos que tem a receber por meio da securitização de dívidas. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado A securitização é um processo em que um governo ou entidade transforma dívidas futuras em títulos financeiros que podem ser vendidos a investidores no mercado.

No caso do Ceará, a CearaPar vai, então, organizar e estruturar esses créditos, a fim de transformá-los em títulos financeiros para serem negociados.