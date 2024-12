Governo do Ceará estabelece novas regras para exploração de loterias no Estado

Governador Elmano de Freitas assinou o decreto / Crédito: Carlos Gibaja/Governo do Estado do Ceará

O governo cearense elaborou o decreto 36.656 para alterar as regras para a exploração das loterias em âmbito estadual. O documento foi publicado no Diário Oficial do Estado (DOE) da última segunda-feira, 23, e determina a seleção de empresas para prestar o serviço no Estado sob a supervisão da Companhia de Participação e Gestão de Ativos do Ceará (Cearapar). Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado "A exploração do serviço público estadual de loterias dar-se-á por delegação a permissionário ou a autorizatário credenciado em procedimento de chamamento público realizado pela CearaPar", diz o texto assinado pelo governador Elmano de Freitas (PT).

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Como justificativa para a medida, o governo do Estado aponta "a necessidade de potencializar as receitas do Estado a serem aplicadas em investimentos e políticas públicas relevantes para a população", mas não projeta valores arrecadados.

"A exploração de serviços lotéricos estaduais segundo o regime anterior ao disposto neste Decreto, independente de sua modalidade ou fundamento, permanecerá vigente até a homologação do procedimento de credenciamento (da empresa escolhida para gerir o serviço)", observa o texto do decreto. Quais loterias estão incluídas no decreto? Na lista de loterias sob a responsabilidade do governo estadual estão: Loterias de apostas de quotas fixa, nos termos da Lei Federal n.º 14.790, de 29 de dezembro de 2023;

Loteria de prognóstico específico, nos termos da Lei Federal nº 11.345, de 14 de setembro de 2006;

Loteria de prognóstico numérico, em que o apostador tenta prever quais serão os números sorteados no concurso;

Loteria instantânea, na qual é apresentado, de imediato, se o apostador foi ou não agraciado com alguma premiação;

Loteria passiva, em que o apostador adquire bilhete já numerado, em meio físico (impresso) ou virtual (eletrônico). O decreto diz ainda que "outras modalidades lotéricas poderão ser exploradas, desde que autorizadas em legislação federal."

Como vão funcionar as loterias sob a supervisão da Cearapar? Mesmo sem o edital do chamamento público, o decreto estabelece as regras para a prestação de serviço sob a supervisão da Cearpar. São elas: A empresa credenciada manterá registro dos sacadores dos prêmios e/ou pessoas premiadas, pelo período 5 (cinco) anos, devendo também implementar mecanismos capazes de identificar a reiteração de premiações a um mesmo contemplado.

Constatada a reiteração de premiações, nos termos do § 1º, deste artigo, a empresa comunicará à CearaPar, que avaliará a regularidade do processo, adotando as providências porventura cabíveis.

É vedada a participação, em serviço público estadual de loterias, em qualquer de suas modalidades, de menores de idade, pessoas interditadas, pródigos e jogadores compulsivos.

É proibida também a compra ou registro de aposta em favor das pessoas de que trata o caput, deste artigo. "Os valores de prêmios não reclamados pelos apostadores no prazo de 90 dias corridos, a contar da divulgação da premiação, assim como eventuais multas e juros decorrentes da aplicação de penalidades previstas neste Decreto, serão revertidos ao Tesouro Estadual", observa o decreto assinado pelo governador. Qual a taxa do governo e em quê vai ser aplicado? O decreto explica que "os recursos decorrentes da exploração de serviços lotéricos estaduais, após as deduções e pagamentos devidos, sem prejuízo do disposto na

Lei Federal nº 13.756, de 12 de dezembro de 2018, no Decreto-Lei nº 6.259, de 10 de fevereiro de 1944, terão a seguinte destinação:"