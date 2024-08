Redução média da tarifa será de 1,8% com securitização de recebíveis da Eletrobras, diz Aneel

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) informou que a redução na tarifa de energia elétrica ficará na média de 1,8%, com a securitização de recebíveis que a União tinha direito com a Eletrobras. O governo, porém, espera para setembro uma redução entre 2,5% a 10% na conta de luz do consumidor do mercado regulado (residenciais, rurais, pequenos comércios, etc).

O governo obteve R$ 7,8 bilhões com a securitização, no último dia 8, e destinou os recursos ao pagamento dos empréstimos contraídos na pandemia de covid-19 e durante o período de Escassez Hídrica de 2021.

A Aneel calculou a participação das Contas Covid e Escassez nas tarifas das distribuidoras nos últimos 12 meses, considerando os processos tarifários homologados.