Concurso PGE abre inscrições nesta quinta, 19; salários chegam a 9,4 mil

A Procuradoria Geral do Estado do Ceará (PGE-CE) abriu nesta quinta-feira, 19, as inscrições para preenchimento de 40 vagas imediatas de concurso público. Remunerações vão até R$ 9.493,77.

O edital visa preencher vagas imediatas para o cargo de Técnico de Representação Judicial nas áreas de Direito, Administração, Contabilidade, Engenharia de Produção, Engenharia Civil e Tecnologia da Informação (Infraestrutura e Análise e Desenvolvimento de Sistemas).