PGE-CE lança edital de concurso com salário de até R$ 9 mil e benefícios

Procuradora Geral do Estado do Ceará (PGE-CE) tem edital para concurso com 40 vagas lançado / Crédito: PGE-CE/Arquivo

O edital do concurso para a Procuradoria Geral do Estado do Ceará (PGE-CE) foi lançado. Com previsão de 40 vagas imediatas, as inscrições estão previstas para o período entre 19 de dezembro e 9 de janeiro de 2025. (Veja abaixo a quantidade de vagas por área).

O edital visa preencher vagas imediatas para o cargo de Técnico de Representação Judicial nas áreas de Direito, Administração, Contabilidade, Engenharia de Produção, Engenharia Civil e Tecnologia da Informação (Infraestrutura e Análise e Desenvolvimento de Sistemas).