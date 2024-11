Sarto discute empréstimo de US$ 150 milhões com CAF para obras em Fortaleza

Recurso inclui obra de construção do túnel no cruzamento das avenidas Domingos Olímpio e Aguanambi. (Fco Fontenele/OPOVO) Crédito: FCO FONTENELE

“Agradeço a toda a equipe do CAF pela receptividade e pela confiança no trabalho que realizamos em Fortaleza. O município hoje tem Capacidade de Pagamento B (Capag B), o que nos credencia a captar novos recursos, seja com o CAF ou qualquer outra instituição”, disse. “Cumprimos também com todos os indicadores necessários para a Secretaria do Tesouro Nacional aprovar nossos financiamentos”, complementou o prefeito em comunicado nas redes sociais nesta segunda-feira, 11. O POVO aguarda retorno após questionar o órgão se o empréstimo já foi contratado com o CAF e se há alguma previsão de data para possível aprovação ou liberação dos recursos, bem como se o montante virá só do CAF ou de outras instituições, e quais seriam essas instituições.

Túnel na Domingos Olímpio com Aguanambi O prefeito José Sarto anunciou, em setembro de 2023, que a Prefeitura de Fortaleza projetava um investimento recorde de R$ 2,2 bilhões para 2024, o qual incluía a obra de um túnel no cruzamento das avenidas Domingos Olímpio e Aguanambi. “Nos estudos que fizemos, isso não é uma carta de boa intenção por causa do jornal O POVO, indica uma necessidade da cidade. Nesta região, transitam um dos pontos mais difíceis de trafegabilidade da cidade de Fortaleza”, detalhou na ocasião. À época, ele afirmou que os empréstimos poderiam vir de organismos nacionais e internacionais. O montante também englobaria urbanização, meio ambiente, novos equipamentos para ampliação de serviços, infraestruturas viárias e mobilidade.