Samuel Dias diz que Evandro receberá Heráclito Graça sem alagar: "Tijolinho quem fez foi Sarto"

“A expectativa nossa é de uma transição bastante tranquila, eu vou participar da transição, como eu comando uma pasta importante para a transição, uma pasta que teve participação significativa na gestão. A gente tem um recorde de investimento, um recorde de obras, é bem importante a gente estar preparado para essa transição”, ressaltou em participação no Debates do POVO, transmitido pela rádio O POVO CBN .

Experiente em transições e integrante da equipe indicada pelo prefeito José Sarto (PDT) para a passagem de governo, o secretário da Infraestrutura de Fortaleza, Samuel Dias (PDT), apontou que a expectativa é que o processo seja “tranquilo”. Ele ressaltou que a equipe da Prefeitura vem se preparando desde o resultado do primeiro turno, quando Sarto não conseguiu chegar avançar no pleito.

Embora seja entregue pela gestão de Sarto, os “feitos” serão sentidos apenas na época de chuva, já no governo de Evandro. Samuel defendeu que além de questões de gestões, o “bônus é para o povo”.

“A população é que vai usufruir disso, a população é que vai passar pela Heráclito Graça e não vai ver mais alagamento. Se foi da gestão A ou B na cabeça do povo, isso aí é o povo que vai julgar, mas a gente como gestor público, principalmente, nessa hora transitante não pode estar pensando só nisso. A gente tem que pensar no povo”, ressaltou.

No caso da avenida, ele explicou que a entrega precisava ser concluída antes do início da quadra chuvosa para “funcionar”. “A gente está trabalhando para isso, não é porque tem que terminar na gestão do Sarto, é porque a gente não pode entrar outro pelo chuvoso sem ela estar concluída, mas, obviamente, quem passar pela Heráclito Graça vai ver que ela vai ser de piso intertravado, do tijolinho, e o tijolinho quem fez foi Sarto”, finalizou.