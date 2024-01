Trânsito passa por mudanças na avenida Domingos Olímpio para o Carnaval; veja rotas

O trânsito da avenida Domingos Olímpio, em Fortaleza , vai passar por mudanças a partir desta quarta-feira, 17. Na via, haverá interdição provisória das faixas localizada ao canteiro central da avenida, entre o trecho compreendido entre as avenidas da Universidade e Aguanambi. A mudança acontece em virtude do início da montagens das arquibancadas para o desfile carnavalesco da Capital.

Rotas alternativas

Para evitar a via neste período, o motorista pode contar com rotas alternativas, como as avenidas Duque de Caxias, no sentindo Aldeota-Centro, e 13 de maio, no sentido Avenida Bezerra de Menezes-Aldeota.