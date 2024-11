No 2° turno, votos que André atraiu não chegam à metade dos eleitores de Sarto, Wagner e Girão

Somados, Sarto, Wagner e Girão tiveram 339 mil votos no primeiro turno. Do primeiro para o segundo turno, Fernandes cresceu 149 mil votos e Leitão 236 mil votos

Analisando os votos do petista e do bolsonarista; os apoios e os votos recebidos por outros candidatos no 1° turno, é possível chegar a algumas constatações. No segundo turno, uma aliança foi formada em torno da candidatura de Fernandes, que contou com apoio direto de então candidatos e líderes políticos, além de atuação nos bastidores de figuras de peso no cenário local.

Os números das eleições de 2024, em Fortaleza, contam algumas histórias sobre os desempenhos dos então candidatos a prefeito Evandro Leitão (PT) e André Fernandes (PL). Após terminar na frente no 1° turno, com vantagem de pouco mais de 82 mil votos , Fernandes foi superado por Leitão no 2° turno mais acirrado da história , por uma diferença de 10,8 mil votos .

Contabilizando os votos dos então candidatos José Sarto (PDT), Capitão Wagner (União) e Eduardo Girão (Novo), no 1° turno, foram 339 mil votos. Wagner e Girão apoiaram Fernandes abertamente no segundo turno, enquanto Sarto decidiu pela neutralidade. Entretanto, atores políticos próximos do pedetista, como o ex-prefeito Roberto Cláudio e parte dos vereadores da base apoiaram André.

No primeiro turno, Evandro recebeu 480,1 mil votos, enquanto no segundo turno angariou 716,1 mil, um aumento de 236 mil votos. Fernandes por sua vez, havia conquistado 562,3 mil votos no primeiro turno e no segundo saltou para 705,2 mil; crescendo 149 mil votos do primeiro para o segundo turno na Capital. Brancos, nulos e abstenções não registraram mudanças significativas (ver gráfico).

Portanto, Fernandes conseguiu menos da metade dos votos dos outros candidatos que o apoiaram ou ficaram neutros (Sarto), mas que, em teoria, poderiam migrar para ele. No caso de Sarto, embora não tenha ocorrido apoio direto, aliados do grupo do prefeito mergulharam de cabeça na campanha de André, para consolidar seu desempenho contra o candidato do PT.