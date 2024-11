Em meio à greve, Tesouro assina ofício e normaliza vendas do Tesouro Direto

Após quatro interrupções nas negociações do Programa Tesouro Direto devido à greve dos servidores, o órgão assinou um ofício normalizando as vendas dos títulos emitidos pela União. A negociação foi feita junto ao Sindicato Nacional dos Auditores e Técnicos Federais de Finanças e Controle (Unacon Sindical).

Após a última paralisação do Tesouro Direto, no dia 22 de outubro, representantes do Tesouro e da Unacon fizeram uma reunião para apresentação dos serviços ou atividades considerados essenciais e dos respectivos contingentes mínimos de servidores, "de modo a assegurar tanto o legítimo exercício do direito de greve dos servidores, conforme estabelecido pela Constituição Federal e legislação em vigor, quanto a prevalência do interesse público", diz o ofício assinado pelo secretário do Tesouro Nacional, Rogério Ceron.

De acordo com a decisão, as emissões e resgates do Tesouro Direto foram classificados como essenciais. O acordo estabelece que, no mínimo, 50% dos servidores (do total que pertence a este setor) devem estar trabalhando para garantir a normalização das atividades.