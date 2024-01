Túnel da Aguanambi: cerca de 20 imóveis devem ser desapropriados para obra

Licitação do projeto deve ser lançada entre janeiro e fevereiro, informou o secretário de Infraestrutura Samuel Dias. Projeto busca melhorar fluxo de veículos na região

A Prefeitura de Fortaleza deve investir cerca de R$ 12 milhões em desapropriações para construção de túnel no cruzamento das avenidas Domingos Olímpio com Aguanambi. Em torno de 20 imóveis devem ser desapropriados, de acordo com o secretario de Infraestrutura, Samuel Dias.

O objetivo da obra é melhorar fluxo de veículos no cruzamento e também na avenida Antônio sales. Projeto do túnel faz parte de pacote de investimentos anunciado pela Prefeitura no valor de R$ 2,2 bilhões.

Em entrevista à rádio O POVO CBN, na manhã desta quinta-feira, 11, Samuel disse que a licitação está sendo preparada para ser lançada entre janeiro e fevereiro deste ano.