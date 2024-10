Dona de 21 shoppings no País fará centro comercial em Quixeramobim

AÇUDE QUIXERAMOBIM Crédito: FCO FONTENELE

Com um investimento de R$ 35 milhões, o município de Quixeramobim, a 212 km de Fortaleza, terá o primeiro Shopping Center do Sertão Central, conforme o secretário de Desenvolvimento Econômico da cidade, Afrânio Feitosa. O memorando de intenções foi assinado desde maio com a Dmall, empresa especializada em administração de shopping centers que já atua em estados como São Paulo, Pernambuco, Mato Grosso do Sul e Ceará, com 21 empreendimentos pelo País.

Ao todo, são estimados mais de 1.500 empregos diretos. Além disso, será em uma área de 23.000 m², com 10.000 m² de área bruta locável (ABL). Em termos de faturamento, a expectativa é de R$ 2,5 milhões por mês.