Trecho do Ramal Apodi que levará águas ao Ceará avança; 70% de construção

As obras do Túnel Major Sales alcançaram 4 quilômetros (km) de escavação de um total de 6,5 km previstos para conclusão. Este é um dos trechos do Ramal Apodi, que fazem parte do projeto para levar água do Rio São Franciso para Ceará, Paraíba e Rio Grande do Norte.

O túnel, que é um dos 37 sub-trechos que farão parte do canal, está localizado na divisa entre os estados da Paraíba e do Rio Grande do Norte.

O Ramal do Apodi faz parte do Projeto de Integração do Rio São Francisco com Bacias Hidrográficas do Nordeste Setentrional (PISF) e está em execução, já tendo alcançado cerca de 70% de suas obras totais. A expectativa é de que o projeto esteja concluído em 2026.