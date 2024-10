Preços amenizam no Ceará devido à safra; confira

Os valores de alguns alimentos estão reduzidos no entreposto das Centrais de Abastecimento do Ceará (Ceasa-CE), em Maracanaú. Os preços baixos ocorrem, de acordo com o órgão, devido à safra do ano.

A manga, por exemplo, segundo Odálio Girão, analista de mercado da Ceasa-CE, alcançou os melhores preços de comercialização no segundo semestre.

Veja os preços:



Manga coité: R$ 4/kg



Manga Tommy: R$ 3/kg



Manga espada: R$ 2/kg



Manga Itamaracá: R$ 2/kg

O analista também destaca outros alimentos, como o caju, vendido a R$ 3/kg e o maracujá, com seu preço oscilando entre R$ 5 e R$ 6/kg. A fruta registrou, assim como a manga, “os melhores preços praticados no período”.