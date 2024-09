Ceará é o 2º do Nordeste em número de shoppings, aponta levantamento

No Brasil, o Estado fica em décimo lugar em quantidade de shopping centers Crédito: FERNANDA BARROS

O Ceará é o segundo estado do Nordeste em número de shopping centers e o décimo do País neste ano. Como tem 22 unidades, fica atrás da Bahia (23) na Região. Mas à frente no Brasil ainda seguem: São Paulo - 193



Rio de Janeiro - 71



Minas Gerais - 48



Rio Grande do Sul - 40



Paraná - 40



Goiás - 32



Santa Catarina - 27



Distrito Federal - 23 Os números fazem parte do monitoramento de mercado e pesquisas da área de Inteligência de Mercado da Associação Brasileira de Shopping Centers (Abrasce).

O departamento produz informações para os mais de 600 shoppings do Brasil. São publicações e estudos que auxiliam nas análises comportamentais, hábitos dos frequentadores e as principais tendências do mercado de shopping center. A partir disso, a entidade mostra que, no Estado, são 599,8 milhões de metros quadrados (m²) disponíveis para locação. A medida se refere ao que o mercado chama de Área Bruta Locável (ABL). Em termos de ABL, o Ceará é o terceiro do Nordeste nesta disponibilidade e mais uma vez o décimo do Brasil. Na região, fica atrás de Bahia (677.625 milhões de m²) e Pernambuco (657.444 milhões de m²).

Em suma, o top-10 fica a cargo de São Paulo - 5.921.933 milhões de m²

Rio de Janeiro - 1.986.200 milhões de m²

Minas Gerais - 1.254.911 milhões de m²

Paraná - 1.008.431 milhões de m²

Rio Grande do Sul - 910.658 milhões de m²

Bahia - 677.625 milhões de m²

Goiás - 676.259 milhões de m²

Santa Catarina - 658.177 milhões de m²

Pernambuco - 657.444 milhões de m² Ceará - 599.858 milhões de m² Shoppings no Brasil Quando se olha para as regiões, os dados são de 2023 e o Nordeste tem o segundo maior número de centros comerciais, contabilizando 109 unidades, ou 18% do País, conforme o levantamento da Abrasce. Perde apenas para o Sudeste, com 324. As outras localidades possuem 107 no Sul, 69 no Centro-Oeste e 30 no Norte. No Brasil, são 639 unidades.