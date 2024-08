Transnordestina: Ceará avança no projeto de porto seco no Sertão Central; entenda

Ao O POVO, o governador do Ceará, Elmano de Freitas, destaca o potencial de Senador Pompeu como potencial sede do porto seco, mas discussões com a concessionária podem alterar o local

A implantação de um porto seco no projeto de construção da ferrovia Transnordestina no Ceará segue com avanço no planejamento. Ao O POVO, o governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), afirmou que a implantação deve ocorrer na região do Sertão Central.

O governador destaca o potencial de Senador Pompeu como potencial sede do porto seco, mas discussões com a concessionária podem alterar o local. Elmano destaca que a cidade é um importante polo calçadista no Estado e que a implementação do porto seco deve contribuir com a redução dos custos logísticos e de insumos, além da possibilidade de atração de mais indústrias calçadistas para o Ceará.

Ainda segundo Elmano, que visitou a sede do Grupo de Comunicação O POVO nessa terça-feira, 20, a intenção é que o porto seco seja implementado junto com a inauguração da Transnordestina, entre o fim de 2026 e início de 2027.