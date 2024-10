Congresso retoma debate sobre reforma tributária; entenda

Após quase dois meses de um recesso informal, com poucos temas apreciados pelos parlamentares, a agenda está bem cheia até o fim do ano

O Congresso Nacional retoma, nesta terça-feira, 29, os trabalhos legislativos. Conforme o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, uma das prioridades do Governo Federal é a aprovação da regulamentação da reforma tributária.

Após quase dois meses de um recesso informal, com poucos temas apreciados pelos parlamentares, a agenda está bem cheia até o fim do ano. O marco regulatório do mercado de créditos de carbono também é um destaque na retomada das atividades do Congresso.

Além disso, Alexandre Padilha ressaltou que é possível que o Senado altere o projeto de regulamentação da reforma tributária, pois há muitas propostas de emenda ao projeto. No entanto, deve ser votada até o fim de novembro.