Busca por passagens aéreas para Juazeiro do Norte aumenta, diz estudo

Segundo pesquisa do site Decolar, o feriado e a Romaria de Finados são apontados como os maiores fatores para esse aumento da procura

Segundo a Secretaria do Turismo (Setur-CE), metade dos viajantes que participam da Romaria de Finados vem de estados nordestinos, sendo Pernambuco, Sergipe, Alagoas e Paraíba os mais frequentes.

Esse aumento na procura é devido ao feriado de finados no dia 2 de novembro, onde os turistas visitam a terra do Padre Cícero para participar da Romaria.

Um levantamento do site Decolar mostra que o Cariri é um dos destinos mais procurados para o mês de novembro. O estudo leva em conta o número de buscas por passagens áreas na plataforma, onde Juazeiro do Norte (a 527,57 km de Fortaleza) aparece em sexto lugar.

A Latam , em parceria com a Setur, aumentou em agosto o número de voos que ligam Juazeiro do Norte a Guarulhos, passando de sete para dez voos semanais.

Mesmo com a predominância de locais mais próximos, é esperado um crescimento nos visitantes paulistas, que representaram 1,9% dos turistas religiosos no ano de 2022.

Já Clarisse Linhares, presidente do Visite Ceará, acredita que o crescimento dos voos para Juazeiro do Norte, especialmente a partir de Guarulhos, representa um marco para o desenvolvimento socioeconômico da região.

“O turista do Sul e do Sudeste precisa conhecer nosso Estado também pela riqueza cultural, pela herança da fé. Temos mostrado isso aos agentes e operadores de turismo que capacitamos, para que possam oferecer essas experiências aos seus clientes", ressaltou.

Yrwana Albuquerque, secretária do Turismo, afirma que essa ação traz resultados expressivos e facilita o acesso dos turistas ao Ceará e acredita que o turismo cultural pode ser atrativo para os visitantes do Sul do País.

"Guarulhos, sendo o maior hub aéreo do Brasil, conecta Juazeiro a uma vasta rede nacional e internacional, facilitando o acesso de turistas e investidores que residem em outras partes do país e do mundo."

Clarisse acredita que aumentar a frequência e a diversidade dos voos contribui para consolidar o aeroporto como um dos maiores do interior do Nordeste, possibilitando que Juazeiro do Norte se torne um polo atrativo e acessível para o turismo religioso e cultural de forma ainda mais significativa.

"Com a expansão de voos, há uma tendência para mais investimentos em infraestrutura e serviços de apoio ao turismo, potencializando o crescimento local e regional", conclui.