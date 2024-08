Setur avalia migração de hotéis para Praia do Futuro como positiva

A migração da rede hoteleira da Beira Mar para a Praia do Futuro tem sido vista de maneira positiva, conforme explicou a secretária do Turismo do Ceará, Yrwana Albuquerque, durante entrevista à Rádio O POVO CBN.

"Essa transição é parte de um processo em que a Beira Mar tem se tornado mais residencial. No entanto, vemos isso como uma oportunidade, especialmente para a Praia do Futuro, que está em expansão e recebendo grandes investimentos."

Um dos investimentos citados por ela é a recente ampliação do Gran Mareiro Hotel, que agora conta com um centro de convenções.