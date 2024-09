Casarão abandonado em Juazeiro do Norte vira ponto de descarte irregular de lixo

Moradores do Centro de Juazeiro do Norte, no Cariri, reclamam de um casarão abandonado na rua São Domingos, nas proximidades da Biblioteca municipal. A estrutura está em estado de abandono há alguns anos e apresenta sinais de degradação avançada: está sem teto e sem paredes.

Conforme as informações do repórter Yago Pontes, da rádio O POVO CBN Cariri, o local virou ponto de descarte de lixo, o que gera incomodo não só pelo cheiro forte, mas pela aglomeração de insetos e roedores que se proliferam pela presença dos entulhos, além do risco à saúde pública.