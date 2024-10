Fortaleza está com mais de 3 mil vagas de empregos disponíveis; veja

O Sine destaca que todas as oportunidades de emprego estão sujeitas a alterações e podem ser preenchidas a qualquer momento

O Sine Municipal está ofertando 3.084 vagas de trabalho em Fortaleza. As oportunidades são para diversas áreas e incluem pessoas com deficiência (PcD) e reabilitadas pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

Além disso, há reserva de 10% das vagas para mulheres vítimas de violência doméstica, como estabelece a Lei 14.542/23 sancionada pelo Governo Federal. Veja mais abaixo a lista de vagas disponíveis.