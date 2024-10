Ceará é 5º do Brasil em maior percentual de mulheres chefiando os lares, diz IBGE

Cresce percentual de mulheres que são vistas como responsáveis pelo lar e não como esposa Crédito: FCO FONTENELE

O Ceará é a quinta unidade da federação do Brasil em maior percentual de mulheres chefiando os lares. No Estado, elas representam 52,6% (1,6 milhão) das pessoas que se identificam como responsável pelo domicílio contra 47,4% (1,4 milhão) dos homens. Vale lembrar que o índice de pessoas que se declararam no comando das casas cearenses foi de 34,4%, de acordo com o Censo 2022, na pesquisa "Composição domiciliar e óbitos informados - Resultados do Universo - Ceará", divulgada nesta sexta-feira, 25 de outubro. Os dados são do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e mostram uma mudança em relação à realidade apresentada em 2010.

À época, o percentual de homens responsáveis (60,4%) era substancialmente maior do que o de mulheres (39,6%). Com isso, o Ceará está entre os 10 estados cujo índice delas na chefia do lar é maior do que 50%. Esses locais, portanto, são onde as mulheres estão majoritariamente na condição de pessoa responsável. No ranking nacional, o Estado fica atrás apenas de Pernambuco (53,9%), Sergipe (53,1%), Maranhão (53,0%) e Amapá (52,9%).

Mulheres passam a ser mais classificadas como chefes do lar do que como esposas no Ceará Outra mudança ante 2010 é que naquele período elas eram mais representadas como cônjuges ou companheiras de sexo diferente (27,9%). No Censo de 2022 houve uma inversão, pois, considerando o total, 33,8% das mulheres foram categorizadas como responsáveis pela unidade doméstica.

Já as consideradas como esposas ou companheiras de sexo diferente chegaram a 15,7%. Mulheres lideram lares maiores no Ceará Além disso, no Ceará, elas tendem a liderar lares maiores. Há uma proporção maior de unidades domésticas com dois moradores entre as mulheres responsáveis (28%) em comparação aos homens responsáveis (25,4%). Também há uma proporção maior da espécie estendida entre as mulheres responsáveis (21,4%) em comparação aos homens responsáveis (13,4%).