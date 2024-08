Latam inicia venda das passagens Fortaleza-Santiago; veja como comprar

As passagens para o voo direto de Fortaleza para Santiago, capital do Chile, já estão sendo vendidas pela Latam .

Para comprar o bilhete, é necessário acessar os canais de venda da companhia aérea . No site, as passagens estão sendo comercializadas a partir de R$ 1.807,77 para o fim de semana de estreia.

De acordo com Aline Mafra, diretora de vendas e marketing da Latam Brasil, Fortaleza é uma cidade muito importante e estratégica para a companhia. Hoje, por exemplo, é responsável por 45% das decolagens na localidade.

"Com essa nova rota, seremos a primeira companhia aérea a operar Fortaleza-Santiago, voo que vai movimentar aproximadamente 14,5 mil passageiros por ano e aproximar o Ceará não somente do Chile, mas também da Austrália e da Nova Zelândia, por meio de rápidas conexões em Santiago. Esse é mais um exemplo do nosso compromisso com o Brasil e com a integração regional da América do Sul."