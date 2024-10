Porto seco de Quixeramobim prepara área para terraplanagem

Empreendimento tem investimento de R$ 625 milhões e já conta com 12 pré-contratos assinados com empresas de diversos setores

A expectativa é de que já em 2026 esteja em operação, com faturamento anual de R$ 2,5 milhões, antecedendo a operação da ferrovia que conecta o Piauí ao Porto do Pecém - prevista para 2027.

Ao O POVO, ele afirmou que 12 pré-contratos já foram assinados por empresas interessadas no porto seco com a Value e o Município. Apenas a Vibra (antiga BR Distribuidora) é conhecida desse grupo. Os demais são mantidos em sigilo, respeitando a confidencialidade do acordo.

Feitosa conta que o interesse da Value é iniciar a operação com um terminal multimodal até obter todas as licenças que legalizem a operação do empreendimento como porto seco. O principal objetivo, revela, é ter nas instalações de Quixeramobim o ponto de parada da Transnordestina.

Para tal, ele disse contar com a parceria da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Governo do Ceará, via a secretaria executiva da Indústria, Comércio, Serviços e Inovação. Ele atribuiu os contatos com mais players interessados em atuar no porto seco, de olho na Transnordestina, à ajuda estadual.

“Nós fizemos um diagnóstico do porquê queremos este porto seco. Entregamos dentro da SDE e isso facilitou muito nossa comunicação com mais empresas, mostrando o potencial econômico de Quixeramobim. Temos a maior bacia leiteira e estrategicamente bem localizado”, afirmou.

Trâmites para o porto seco

Ricardo Azevedo, CEO da Value Global Group, empresa responsável pelo processo de construção e operação do porto seco, já explicou ao O POVO o processo de transformação do terminal em porto seco.