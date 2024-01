Audiência Pública discute implantação de Porto Seco no Cariri

Segundo Fernando Santana, a audiência teve como objetivo principal a formulação de um documento que será entregue à Adece para a criação de um projeto a ser executado pelo Governo do Ceará, em parceria com o Governo Federal e os municípios.

A criação de um Porto Seco para a região do Cariri foi pauta de uma audiência pública, realizada na última segunda-feira, 11, no município de Missão Velha. O evento foi um requerimento do deputado estadual Fernando Santana (PT) e contou com a participação do presidente da Agência de Desenvolvimento do Estado do Ceará (Adece), Danilo Serpa, de prefeitos e parlamentares.

“A partir de 2024, com esse documento em mãos, com o projeto feito, com todo o orçamento, e mostradas as potencialidades da nossa região, nós poderemos correr atrás do presidente Lula, com o apoio do governador Elmano de Freitas, do Senador cid gomes e da Senadora Augusta Brito”, declarou em entrevista à rádio O POVO CBN Cariri.

Leia mais Porto Seco entre Iguatu e Quixadá é solução para "gargalo logístico" no Ceará, avalia Sudene Sobre o assunto Porto Seco entre Iguatu e Quixadá é solução para "gargalo logístico" no Ceará, avalia Sudene

O parlamentar explica que com a criação de um Porto Seco, os processos de transferência de matéria prima seriam facilitados e, com isso, os preços das mercadorias seriam barateados.

“Por que é que Fortaleza consegue ter um produto mais barato e exportar para todas as localidades do mundo? Porque aqui nós temos o Porto do Mucuripe, e o Porto do Pecém, que recebem mercadoria e enviam mercadoria. No Cariri nós não temos o mar, então a ideia é que a gente tenha um porto seco para escoar a mercadoria, baratear os preços e alavancar a economia”, explicou.

O prefeito de Missão Velha, Luiz Rosemberg Dantas Macedo Filho (PDT), disse que há dois meses iniciou os trâmites sobre a instalação do porto seco com o deputado Fernando Santana.

Além do gestor, marcaram presença na audiência pública outras lideranças políticas da região, como o prefeito de Barbalha, Guilherme Saraiva (sem partido), o prefeito do Crato, Zé Ailton Brasil (PT) e os deputados estaduais Guilherme Landim (PDT) e Davi de Raimundão (MDB).