Com R$ 625 mi, obras para porto seco em Quixeramobim começam neste ano

De acordo com Ricardo Azevedo, CEO da Value Global Group, empresa responsável pelo processo de construção, a expectativa é que a primeira fase do projeto seja concluída ainda em 2025.

Com investimento de R$ 625 milhões e geração de 1,3 mil empregos diretos e indiretos, as obras para instalação de um porto seco em Quixeramobim , atrelado à Transnordestina, têm previsão de começar ainda em 2024, com a terraplanagem.

Além disso, afirmou que já existem pré-contratos com grandes empresas de grãos e minérios para o terminal, que já garantem R$ 5 milhões por mês, no entanto, por questões de confidencialidade, não pode especificar quais.

"O diferencial deste projeto é a economia significativa no custo de frete, podendo gerar uma redução de até 50% para quem utiliza a nossa estrutura, em comparação com o transporte rodoviário que sai do Piauí, por exemplo. Isso trará benefícios não só para os produtores da região, mas também para toda a cadeia produtiva", explica o CEO.

Já o secretário de Desenvolvimento Econômico de Quixeramobim, Afrânio Feitosa, informou que a Value Global Group está em negociação com várias distribuidoras de combustíveis, sendo que a Vibra Energia já visitou o local.

"Qualquer empresa da região ou de fora que tenha interesse em participar do projeto é bem-vinda, pois temos espaço e demanda para vários setores com benefícios que o governo do Estado já nos garantiu."

Marcelo Santos, coordenador de Atração de Investimentos da Secretaria do Desenvolvimento Econômico do Ceará, informa ainda que o trabalho de atração de investimentos não se limita apenas a esse projeto, mas também a outros em todo o Estado.

Por isso, reforçou a importância da conclusão da ferrovia, que tem previsão de chegar ao Porto do Pecém até 2027. "É essencial que a ferrovia avance junto com o projeto, pois, sem ela, nada acontece."

"Para você ter uma ideia, a empresa estima que, em 2026, o faturamento mensal será de R$ 2,5 bilhões (a partir de contratos com as empresas). Com a chegada da Transnordestina ao Pecém, esse valor pode atingir entre R$ 5 bilhões e R$ 15 bilhões por mês."

"Buscamos atrair empresas de diversos setores, como indústria, distribuição e serviços, visando sempre fomentar o PIB do Ceará, gerar faturamento e, sobretudo, empregos. No caso desse projeto da Value Global Group, já estamos lado a lado atraindo empresas."

Ou seja, a empresa será responsável pela administração do terminal. "Após a conclusão do projeto, daremos entrada no pedido de autorização junto à Receita Federal para transformá-lo em um porto seco [..] Uma vez autorizado, o terminal poderá operar com todos os benefícios aduaneiros."

Porém, Quixeramobim se tornou mais atrativa tanto pelas condições técnicas quanto pela passagem da Transnordestina. A estrutura de transporte deve ligar, até 2027, a cidade piauiense de Eliseu Martins ao Porto do Pecém, em São Gonçalo do Amarante, no Ceará, em um percurso total de 1.209 km, passando pelo município.

De acordo com o secretário de Desenvolvimento Econômico de Quixeramobim, Afrânio Feitosa, o município apresenta uma ampla cadeia produtiva, o que atrai os investimentos.

"Com a localização estratégica de Quixeramobim no centro do Ceará, temos fácil acesso ao Maranhão, Piauí e Rio Grande do Norte, e estamos a uma média de 250 km dos principais pontos de escoamento de grãos do Norte e Nordeste. Isso torna o município um ponto crucial para operações logísticas", explica.

Embora a ideia de se ter um porto seco no Ceará com conexão do Porto do Pecém seja antiga, Quixeramobim foi o primeiro município do Estado a apresentar um projeto do tipo.

No Nordeste, apenas Bahia e Pernambuco contam com portos secos. O País como um todo conta com menos de 30 equipamentos como esse, que permite receber e armazenar para distribuição, produtos diversos, tais como grãos, minérios, combustíveis, entre outras mercadorias.

