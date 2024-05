Porto seco em Missão Velha, no Cariri, entra em estudo de viabilidade

IGUATU, CEARÁ, BRASIL- 05.04.2024:Obras da transnordestina. (Foto: Aurélio Alves Crédito: AURÉLIO ALVES

Um porto seco em Missão Velha, na Região do Cariri, entrou em um estudo de viabilidade para a implantação do terminal no município. O acordo foi assinado nesta terça-feira, 14, pela Agência de Desenvolvimento do Estado do Ceará (Adece) e pela Fundação de Apoio a Serviços Técnicos, Ensino e Fomento a Pesquisas (Fundação Astef), da Universidade Federal do Ceará (UFC).

O trabalho levará em conta os setores produtivos com potencial demanda por transporte ferroviário e que estejam incluídos na área de influência da ferrovia Transnordestina, construída para ligar o Porto do Pecém, no Ceará, até o cerrado do Piauí.