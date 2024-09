Governo quer acelerar extensão da Transnordestina até o Porto do Pecém

A aceleração da concessão do aditivo de R$ 3,6 bilhões destinado a conclusão da extensão da ferrovia Transnordestina do município de Eliseu Martins, no Piauí, até o Porto do Pecém, no Ceará, foi tema da reunião convocada pelo ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Waldez Góes. Ao todo, a obra custará cerca de R$ 7 bilhões.

No encontro, realizado nessa terça-feira, 17, participaram representantes do Banco do Nordeste do Brasil (BNB), da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene) e da Secretaria Especial de Articulação e Monitoramento (SAM) da Casa Civil.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

A liberação do recurso de R$ 3,6 bilhões, foi realizada em visita do presidente Lula ao Ceará no dia 2 de agosto.