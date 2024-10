Concursos: Ceará tem mais de 4,2 mil vagas e salários passam dos R$ 17,7 mil

Com salários de até R$ 17,7 mil , estão abertas as inscrições de editais de concursos públicos ou processos seletivos com previsão de 4.293 vagas diretas no Ceará ou com amplitude nacional;

As inscrições devem ser realizadas no site da banca organizadora Fundação de Cultura e Apoio ao Ensino, Pesquisa e Extensão (Funcepe) até 23 de outubro. O valor cobrado como taxa de participação varia de R$ 80 a R$ 140.

O concurso da Câmara de Itaitinga está com 37 vagas abertas , dentre imediatas, cadastro reserva e específicas para candidatos com deficiência.

Todos os inscritos serão avaliados por meio de provas objetivas, fase com natureza eliminatória e classificatória, previstas para serem aplicadas no dia 8 de dezembro.

As inscrições, que estão disponíveis no site oficial da banca organizadora (Instituto de Desenvolvimento Institucional Brasileiro - Idib), começaram no último dia 23 de setembro e seguem até o dia 23 deste mês, às 23h59min.

Mais informações e o edital do concurso estão disponíveis no site .

O valor da taxa de inscrição varia de acordo com o nível de escolaridade, sendo R$ 100 para nível médio e R$ 80 para nível fundamental.

O certame visa preencher vagas de agente administrativo, auxiliar de serviços gerais, copeiro, motorista, recepcionista e vigia.

As remunerações variam de R$ 1.412 a R$ 1.500 em jornadas de 40 horas semanais. Veja mais informações no edital.



Adagri (120 vagas)

As inscrições para o concurso público da Defesa Agropecuária do Estado do Ceará (Adagri) começaram no dia 20 de setembro e seguirão até o dia 29 de outubro.

Ao todo, são ofertadas 120 vagas, sendo 20 para engenheiros agrônomos, 50 para médicos veterinários e 50 para cargos técnicos de nível médio em agropecuária ou similares, além de 360 para cadastro de reserva.

O edital prevê salário para cargos de nível médio de R$ 1.830 e quem pode chegar a R$ 5.890.

Já para cargos de nível superior, a remuneração pode variar entre R$ 3.634,89 e R$ 11.304,67.

Os interessados devem acessar o site do Instituto de Desenvolvimento Educacional, Cultural e Assistencial Nacional (Idecan), na aba concursos/inscrições abertas.

Correios (3.511 vagas)

Os Correios abriram dois editais para o preenchimento de 412 vagas para Analista (Nível Superior) e 3.099 vagas para Agente de Correios (Nível Médio), totalizando 3.511 oportunidades.

O salário varia de R$ $ 2.429,26 a R$ 6.872,48 para trabalhar em jornadas de 44 horas por semana.

As inscrições devem ser realizadas no site da banca organizadora e no Portal dos Correios até 28 de outubro. O valor cobrado como taxa de participação varia de R$ 39,80 a R$ 42.

ACFor (13 vagas)

A Agência de Regulação, Fiscalização e Controle dos Serviços Públicos de Saneamento Ambiental de Fortaleza (ACFor) abrirá seleção, a partir das 14h da próxima sexta-feira, 18 de outubro, para o preenchimento de 13 vagas imediatas nos cargos de Analista de Regulação e Auditor.

O salário-base é de R$ 7.253,44, acrescido de Gratificação de Desempenho por Atividade de Regulação e Fiscalização , para trabalhar em uma jornada de 40 horas por semana.

As inscrições devem ser realizadas no canal de Concursos e Seleções da Prefeitura de Fortaleza até o dia 10 de novembro. O valor cobrado como taxa de participação é de R$ 200.



ESP-CE (4 vagas)

A Escola de Saúde Pública do Ceará (ESP-CE) está com seleção aberta para bolsistas. São 4 vagas imediatas, e as incrições seguem até às 12h da próxima terça-feira, 15 de outubro.

As bolsas estão divididas nas modalidades "Extensão Tecnológica" e "Desenvolvimento e Inovação Tecnológica".

O valor das bolsas varia de R$ 2.400 a R$ 6.000, para uma jornada de 40 horas por semana. As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas na página da ESP-CE.



IFCE - Iguatu (1 vaga)

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE) divulgou o certame que visa o preenchimento de uma vaga imediata com profissional de nível superior completo no campus de Iguatu.

Os salários variam de R$ 3.412,63 a R$ 13.569,74, a depender da titulação.

Será preenchida uma vaga como Professor Substituto na área de Nutrição e Subárea de Dietética, que requer nível superior de bacharelado em nutrição.

As inscrições têm inicío a partir das 8h do dia 14 de outubro e seguem até 23h59min do dia 18 deste mês. Os interessados devem acessar a página oficial do IFCE.

É necessário o pagamento de uma taxa de R$ 150.

IMIP-CE (4 vagas)

O Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira do Ceará (IMIP-CE) publicou dois novos editais do processo seletivo, com objetivo de recrutar novos servidores temporários.

Serão preenchidas quatro vagas, além de formar cadastro reserva para o Distrito Sanitário Especial Indígena do Ceará.

A remuneração varia de R$ 2 mil a R$ 17,7 mil. As vagas são para enfermeiro (requer nível superior), técnico em enfermagem (nível técnico), médico (nível superior), dentre outras.

As inscrições seguem até o dia 16. Não há taxa de inscrição. Veja mais detalhes nos editais:

PGM Fortaleza (30 vagas)

A Procuradoria-Geral do Município de Fortaleza (PGM Fortaleza) lançou o concurso público com 30 vagas imediatas e 60 cadastros de reserva no cargo de analista.

O salário inicial é de R$ 7.253,44.

As inscrições estarão disponíveis a partir das 14h do dia 18 de outubro até às 23h59min do dia 6 de novembro. O valor da taxa de inscrição é de R$ 200.

Prefeitura de Catunda (191 vagas)

O concurso da Prefeitura de Catunda está com 191 vagas imediatas e 591 para a formação de cadastro de reserva para os níveis fundamental, médio, técnico e superior.

As oportunidades incluem fonoaudiólogo, nutricionista, psicólogo, assistente social, eletricista, dentre outros. As remunerações variam de R$ 1.412,00 a R$ 4.000,00.

As taxas de inscrições variam entre R$ 70, R$ 100 e R$ 140.

Os interessados devem realizar as inscrições nos seguintes sites:

Prefeitura de Morada Nova (294 vagas)

O concurso da Prefeitura de Morada Nova está com 294 vagas imediatas e 984 para a formação de cadastro de reserva para os níveis médio e superior.

As remunerações variam de R$ 1.412,00 a R$ 3.500,78. As taxas de inscrições variam entre R$ 100 e R$ 140. As inscrições seguem até o dia 30 de outubro no site do Instituto Consulplam.

