Novo PAC Seleções implementa 55 escolas de tempo integral em 54 municípios do Ceará Crédito: Ana Rute Ramires/ O POVO

O Estado do Ceará receberá novas 55 Escolas em Tempo Integral por meio do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) do Governo Federal. A primeira parcela do recurso será disponibilizada aos estados e municípios a partir do dia 7 de outubro, passadas as exigências eleitorais de 2024. Quatro novas unidades irão compor a lista de Escolas de Ensino Médio em Tempo Integral da rede estadual e 51 equipamentos serão distribuídos para o Ensino Fundamental das redes municipais de ensino. Na primeira categoria, quatro municípios foram contemplados, foram eles: Beberibe, Várzea Alegre, Boa Viagem e Russas. Este receberá duas escolas de Ensino Médio em Tempo Integral. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora De acordo com o ministro da Educação, Camilo Santana, o PAC surge com o objetivo de ampliar o número de estudantes matriculados nas redes estaduais e municipais de ensino.

“Às vezes, para os estados e municípios ampliarem sua matrícula, precisam de uma escola nova. Pela primeira vez o MEC entrou no PAC do Governo Federal e houve uma seleção de escolas, hoje estamos aqui assinando, contratando 55 novas Escolas de Tempo Integral com os municípios e estados”, destacou o titular do MEC durante a cerimônia de assinatura do PAC Seleções, realizada na tarde desta sexta-feira, 20. No que se refere aos recursos remetidos à criação dessas escolas, Camilo reforçou que R$ 4 bilhões foram investidos no Programa, nos quais R$ 2 bilhões foram antecipados para os estados e municípios. “A partir do momento em que os estados e municípios implementam a matrícula, repassamos o restante”, acrescentou Camilo. O Ceará e a Paraíba, conforme o ministro, são os dois estados com maior solicitação de abertura de matrículas em Escolas de Tempo Integral.

O governador do Estado, Elmano de Freitas (PT), pontuou que 30 escolas de Ensino Médio em Tempo Integral estãos sendo construídas no Estado e 41 com o processo de licitação em andamento. “Em relação às demais escolas, estamos concluindo os projetos para até o fim do ano darmos a ordem de serviço das 138 escolas que vamos construir no Estado do Ceará para termos 100% da rede estadual em tempo integral”, destaca. Municípios cearenses contemplados pelo PAC Seleções: ACARAÚ



APUIARÉS



ARACOIABA



ARARIPE



BARBALHA



BARREIRA



BARROQUINHA



BEBERIBE



BOA VIAGEM



BREJO SANTO



CARIÚS



CATUNDA



CAUCAIA



CHOROZINHO



CRATO



GRANJEIRO



HIDROL NDIA



HORIZONTE



IBICUITINGA



ICAPUÍ



IGUATU



IPUEIRAS



IRACEMA



ITAREMA



JARDIM



JATI



MARANGUAPE



MARCO



MASSAPÊ



MILAGRES



MIRAÍMA



MISSÃO VELHA



MONSENHOR TABOSA



MORADA NOVA



MORAÚJO



MORRINHOS



NOVA OLINDA



NOVO ORIENTE



ORÓS



PARACURU



PARAMOTI



PEDRA BRANCA



PINDORETAMA



PIQUET CARNEIRO



PORANGA



POTENGI



RUSSAS



SABOEIRO



SALITRE



SOBRAL



TIANGUÁ



UMARI



VÁRZEA ALEGRE



VIÇOSA DO CEARÁ Alguns dos municípios supramencionados já podem dar início ao processo licitatório mediante apresentação da documentação necessária.