Concurso Dataprev com salário de até R$ 9,1 mil tem vagas em Fortaleza

O concurso da Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência (Dataprev) está com inscrições abertas. Ao todo, serão 2.145 vagas, 236 de início imediato e 1.909 de cadastro reserva. Destas, 280 são para atuação em Fortaleza.

O salário pode chegar a R$ 9.173,62, a depender do cargo, além dos benefícios, que serão especificados mais abaixo.

As oportunidades são de nível médio, para os cargos de auxiliar ou técnico de enfermagem do trabalho, técnico de segurança do trabalho, e de nível superior, para os cargos de analista de tecnologia da informação, analista de processamento, engenheiro de segurança do trabalho e médico do trabalho.