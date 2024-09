IDT está com 1.600 vagas temporárias abertas em Morada Nova; veja

A ação é uma demanda da empresa Itaueira com o objetivo de atender a safra no local

O Instituto de Desenvolvimento do Trabalho (IDT) está ofertando 1.600 vagas temporárias para trabalhadores nas culturas de melão e de melancia no município de Morada Nova.

A ação é uma demanda da empresa Itaueira com o objetivo de atender a safra no local. Para facilitar a candidatura, a Unidade Móvel do IDT estará disponível para atendimentos em cidades próximas em três datas. O primeiro dia será nesta querta-feira, 11, no município de Itaiçaba a partir das 8h.

Demais locais e horários estarão especificados mais abaixo.