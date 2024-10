Concursos: Ceará tem mais de 450 vagas abertas

Com salários de até R$ 11,3 mil , estão abertas as inscrições de editais de concursos públicos ou processos seletivos com previsão de 499 vagas diretas no Ceará ou com amplitude nacional, além de 3.437 vagas para formação de cadastros de reserva.

A Câmara de Aquiraz visa o preenchimento de 76 vagas, dentre imediatas e formação de cadastro reserva, para candidatos com grau de escolaridade superior, médio, médio/técnico e fundamental.

* No caso do edital 002. Já os editais 001 e 003, as inscrições se encerram no dia 30 de setembro

Estão abertos três editais do concurso Prefeitura de Santa Quitéria, com 1.160 vagas, sendo 232 imediatas. As oportunidades são para contratações de servidores efetivos em diferentes secretarias municipais.

As inscrições devem ser realizadas no site da banca organizadora Fundação de Cultura e Apoio ao Ensino, Pesquisa e Extensão (Funcepe) até 8 de outubro. O valor cobrado como taxa de participação varia de R$ 80 a R$ 140.

Além disso, as inscrições estarão abertas até 9 de outubro de 2024 e poderão ser realizadas exclusivamente pelo site do Instituto Consulpam . O valor da taxa de inscrição será de R$ 100 para todos os candidatos.

O concurso da Prefeitura de Tamboril, no Ceará está com 32 vagas abertas, sendo 22 imediatas e 10 para formação de cadastro reserva. A escolaridade mínima exigida é o nível médio completo.

O concurso da Câmara de Itaitinga está com 37 vagas abertas , dentre imediatas, cadastro reserva e específicas para candidatos com deficiência.

Todos os inscritos serão avaliados por meio de provas objetivas, fase com natureza eliminatória e classificatória, previstas para serem aplicadas no dia 8 de dezembro.

Os interessados devem se inscrever no site da banca organizadora , o Instituto Consulpam , até o dia 16 de outubro. O valor cobrado como taxa é de R$ 95 para nível médio ou técnico e R$ 145 para nível superior.

Além disso, as oportunidades são para pessoas que possuem nível médio , superior ou técnico.

Unilab (1 vaga)

A Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab) quer ocupar uma vaga para Professor Assistente A, que tenha graduação em Engenharia Elétrica, Engenharia Eletrônica, Engenharia Mecatrônica, Engenharia de Teleinformática, Engenharia de Computação ou Engenharia de Controle e Automação

A remuneração é de R$ 7.312,77 para uma jornada de 40 horas semanais. O regime é de dedicação exclusiva.

As inscrições para o concurso seguem abertas até o dia 21 de outubro de 2024.

As inscrições devem ser realizadas pelo email [email protected] e a taxa de inscrição custa R$ 107.

Mais informações e o edital do concurso estão disponíveis no site.

Câmara de Pentecoste (11 vagas)

O concurso público da Câmara de Pentecoste visa o preenchimento de 11 vagas imediatas destinadas a candidatos com níveis fundamental e médio de escolaridade.

As inscrições, que estão disponíveis no site oficial da banca organizadora (Instituto de Desenvolvimento Institucional Brasileiro - Idib), começaram no último dia 23 de setembro e seguem até o dia 23 deste mês, às 23h59min.

O valor da taxa de inscrição varia de acordo com o nível de escolaridade, sendo R$ 100 para nível médio e R$ 80 para nível fundamental.

O certame visa preencher vagas de agente administrativo, auxiliar de serviços gerais, copeiro, motorista, recepcionista e vigia.

As remunerações variam de R$ 1.412 a R$ 1.500 em jornadas de 40 horas semanais. Veja mais informações no edital.



Adagri

As inscrições para o concurso público da Defesa Agropecuária do Estado do Ceará (Adagri) começaram no dia 20 de setembro e seguirão até o dia 29 de outubro.

Ao todo, são ofertadas 120 vagas, sendo 20 para engenheiros agrônomos, 50 para médicos veterinários e 50 para cargos técnicos de nível médio em agropecuária ou similares, além de 360 para cadastro de reserva.

O edital prevê salário para cargos de nível médio de R$ 1.830 e quem pode chegar a R$ 5.890.

Já para cargos de nível superior, a remuneração pode variar entre R$ 3.634,89 e R$ 11.304,67.

Os interessados devem acessar o site do Instituto de Desenvolvimento Educacional, Cultural e Assistencial Nacional (Idecan), na aba concursos/inscrições abertas.

Editais publicados

UFC

A Universidade Federal do Ceará (UFC) publicou um publicou o edital de concurso público referente ao preenchimento de 144 vagas de servidores técnico-administrativos em cargos de nível médio, técnico e superior.

As inscrições estarão disponíveis a partir das 10h do dia 30 deste mês, e seguem até o dia 13 de novembro, até às 23h59.

Os interessados devem se inscrever por meio do site oficial do concurso, coordenado pela Fundação Cearense de Pesquisa e Cultura (FCPC). A situação da inscrição poderá ser verificada no dia 20 de novembro.

A taxa de inscrição é de R$ 120 para os cargos de nível médio e técnico e de R$ 150 para cargos de nível superior.



IFCE - Sobral

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE) divulgou o resumo do processo seletivo para o preenchimento de duas vagas para lotação junto ao campus de Sobral.

As inscrições começaram na última sexta-feira, 4, e seguem até a quarta-feira, 9.

Os interessados devem acessar o site da instituição, localizar o edital de interesse e preencher o formulário de inscrição com os dados solicitados. O valor da taxa de inscrição é de R$ 150.

O certame seleciona candidatos para contratação por dento determinado, junto à carreira de professor substituto.

IFCE - Iguatu

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE) divulgou o certame que visa o preenchimento de uma vaga imediata com profissional de nível superior completo no campus de Iguatu.

Os salários variam de R$ 3.412,63 a 7.285,77, com acréscimo de retribuição por titulação.

Será preenchida uma vaga como Professor Substituto na área de Nutrição e Subárea de Dietética, que requer nível superior de bacharelado em nutrição.

As inscrições têm inicío a partir das 8h do dia 14 de outubro e seguem até 23h59min do dia 18 deste mês. Os interessados devem acessar a página oficial do IFCE.

É necessário o pagamento de uma taxa de R$ 150.

IMIP-CE

O Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira do Ceará (IMIP-CE) publicou dois novos editais do processo seletivo, com objetivo de recrutar novos servidores temporários.

Serão preenchidas quatro vagas, além de formar cadastro reserva para o Distrito Sanitário Especial Indígena do Ceará.

A remuneração varia de R$ 2 mil a R$ 17,7 mil. As vagas são para enfermeiro (requer nível superior), técnico em enfermagem (nível técnico), médico (nível superior), dentre outras.

As inscrições estão previstas para começar nesta quinta-feira, 10, e seguem até o dia 16, às 17h. Não há taxa de inscrição. Veja mais detalhes nos editais:

Estágio Issec

O Instituto de Saúde dos Servidores do Estado do Ceará (Issec) divulgou o processo seletivo para estágio voltado a estudantes de nível superior em diferentes áreas de conhecimento.

As 12 vagas são destinadas para as áreas do direito, serviço social e administração.

As oportunidades são destinadas a alunos de nível superior que estejam regularmente matriculados e já tenham cursado pelo menos 50% dos créditos do curso.

O estágio terá carga horária de 20 horas semanais, com turnos de 4 horas diárias, de segunda a sexta-feira, no período das 8h às 12h ou das 13h às 17h.

As inscrições seguem até o dia 23 de outubro e podem ser realizadas no site oficial do Issec, na aba "Institucional > Oportunidades".



PGM Fortaleza

A Procuradoria-Geral do Município de Fortaleza (PGM Fortaleza) lançou o concurso público com 30 vagas imediatas e 60 cadastros de reserva no cargo de analista.

O salário inicial é de R$ 7.253,44.

As inscrições estarão disponíveis a partir das 14h do dia 18 de outubro até às 23h59min do dia 6 de novembro. O valor da taxa de inscrição é de R$ 200.

Prefeitura de Catunda

O concurso da Prefeitura de Catunda está com 191 vagas imediatas e 591 para a formação de cadastro de reserva para os níveis fundamental, médio, técnico e superior.

As oportunidades incluem fonoaudiólogo, nutricionista, psicólogo, assistente social, eletricista, dentre outros.

As taxas de inscrições variam entre R$ 70, R$ 100 e R$ 140.

Os interessados devem realizar as inscrições nos seguintes sites:

