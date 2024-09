Concursos: Ceará tem mais de 800 vagas diretas, com salários de até R$ 11,3 mil

São 873 vagas diretas no Ceará ou com amplitude nacional, além de 3.437 vagas para formação de cadastros de reserva. Crédito: FERNANDA BARROS

Com salários de até R$ 11,3 mil, estão abertas as inscrições de editais de concursos públicos ou processos seletivos com previsão de 873 vagas diretas no Ceará ou com amplitude nacional, além de 3.437 vagas para formação de cadastros de reserva. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado Dentre os certames nacionais, estaduais e municipais, estão sendo ofertadas vagas em diferentes áreas de atuação. Nesta matéria, você vai ler informações sobre os seguintes concursos e seleções:

No caso das vagas em Fortaleza, todas são para analista, que exige nível superior. Os interessados podem se inscrever no site da banca organizadora, a Fundação Getúlio Vargas (FGV), até 3 de outubro. O valor da taxa, que deve ser paga até o dia 4 de outubro, depende do nível de escolaridade e varia entre R$ 80 e R$ 100. ISGH CE O Instituto de Saúde e Gestão Hospitalar (ISGH-CE) está com um edital aberto para processo seletivo, com oferta de 25 vagas imediatas e formação de cadastro reserva de profissionais com diferentes níveis de escolaridade em diversas unidades hospitalares do estado do Ceará.

As oportunidades são para profissionais de níveis médio, técnico e superior, com salários que variam de R$ 1.412 a R$ 5.600,37. Já as inscrições serão realizadas até 2 de outubro de 2024, no site da banca organizadora. A taxa de inscrição custa R$ 60 para nível médio e R$ 120 para nível superior. Câmara de Itaiçaba Na Câmara de Itaiçaba, serão preenchidas quatro vagas imediatas, além de formar cadastro reserva em outras oito ocupações, para profissionais de níveis médio e fundamental.

Os cargos são: auxiliar administrativo, que requer nível médio, além de auxiliar de serviços gerais e motorista. O salário ofertado aos profissionais é de R$ 1.412 para trabalhar em jornadas de 40 horas por semana. As inscrições no concurso público seguem disponíveis até a data prevista de 2 de outubro de 2024, por meio da página da banca Instituto Consulpam. O valor cobrado como taxa de inscrição varia de R$ 70 a R$ 100. Câmara de Aquiraz A Câmara de Aquiraz visa o preenchimento de 76 vagas, dentre imediatas e formação de cadastro reserva, para candidatos com grau de escolaridade superior, médio, médio/técnico e fundamental.