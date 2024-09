Rede Cuca oferta 6.500 vagas para cursos e esportes; saiba como se inscrever

As matrículas para os cursos e esportes da Rede Cuca iniciaram nessa quarta-feira, 4, e quinta-feira, 5. Ao todo, serão ofertadas 6.500 vagas, sendo 500 destinadas para cursos de formação e seis mil para modalidades esportivas. As atividades serão iniciadas ainda este mês.



As inscrições para os cursos de formação iniciaram nessa quarta-feira, 4, e as matrículas para os esportes iniciam nesta quinta-feira, 5. Os alunos interessados poderão se matricular presencialmente, nas salas de matrículas do Cuca. A inscrição online também pode ser feita através do Portal da Juventude.

Serão 30 opções de cursos de formação como artes, tecnologias, comunicação e linguagens, inglês com músicas, libras, produção de vídeos com celular para redes sociais, informática básica, fotografia documental, oficina teatro: criação de personagens e violão para iniciantes.