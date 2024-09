Concurso Petrobras: Resultado final foi retificado para cumprimento de decisões judiciais

O resultado final do concurso da Petrobras, que foi divulgado no dia 17 de junho, foi retificado, conforme anúncio publicado nesta segunda-feira, 9, no Diário Oficial da União (DOU). A medida visa atender o cumprimento de decisões judiciais sobre o certame.

As ênfases alteradas foram a 2, 6, 7, 8, 9, 14 e 16. Na portaria foi informada a relação final dos candidatos que se declararam com deficiência e o resultado final no procedimento de heteroidentificação complementar à autodeclaração das pessoas negras.

Vale ressaltar que as pessoas aprovadas devem exames admissionais, com avaliação de saúde física e mental, de caráter eliminatório. Veja mais informações no edital.