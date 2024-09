Salário mínimo 2025: Nova projeção é de R$ 1.509; saiba quanto aumentou

A estimativa do salário mínimo de 2025 é de R$ 1.509, conforme Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias (PLDO) de 2025. Valor representa um aumento de 6,87% em relação a quantia pago em 2024 (R$ 1.412). A projeção inicial era de R$ 1.502.

O projeto foi enviado ao congresso na última sexta-feira, 30, porém o orçamento será detalhado nesta segunda-feira, 2.

Do montante acrescido, 3,82% são da variação estimada para o Índice de preços ao consumidor (INPC) nos 12 meses encerrados em novembro de 2024 e 2,91% de aumento real decorrentes do crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) de 2023.