Concurso com 120 vagas da Agência de Defesa Agropecuária do Ceará é anunciado

Articulista quinzenal do O POVO

São oportunidades para nível médio e engenheiro agrônomo e médico veterinário no nível superior. Salários vão até R$ 11.304,67; veja detalhes

Os salários variam dependendo do cago. No nível médio vão de R$ 1.830 e podem chegar a R$ 5.890.

As oportunidades são para:

O concurso da Agência de Defesa Agropecuária (Adagri) do Ceará foi anunciado nesta quarta-feira, 4 de setembro, pelo governador do Estado, Elmano de Freitas (PT), para o provimento de 120 vagas .

Os interessados devem ficar atentos, pois a inscrição começa no dia 20 de setembro, uma sexta-feira.

A banca organizadora do concurso será o Instituto de Desenvolvimento Educacional, Cultural e Assistencial Nacional (Idecan) .

Para mais informações, o edital já estará disponível nesta quarta-feira no Diário Oficial do Estado e a Adagri dará mais detalhes em seu site adagri.ce.gov.br.



Vale lembrar que, em junho, a proposta para criação de 96 cargos para o concurso da Agência de Defesa Agropecuária do Ceará (Adagri) foi aprovada na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece).

Os novos cargos foram somados aos 24 remanescentes e formam as 120 oportunidades oferecidas no concurso.