Elmano anuncia concurso na área de segurança pública com 6.730 vagas

Vagas são para compor os quadros da Polícia Militar, da Polícia Civil, do Corpo Militar de Bombeiros, da Polícia Penal e Perícia Forense

O governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), anunciou nesta segunda-feira, 26, concurso público na área de segurança pública com 6.730 vagas. Serão 3.200 vagas para a Polícia Militar, 1.800 para a Polícia Civil, mil para bombeiros militares, 600 vagas de policiais penais e 130 para Perícia Forense.

O anunciou ocorreu durante a terceira reunião do Comitê Estratégico de Segurança Integrada do Ceará (Coesi), 26, no Centro Integrado de Segurabça Pública (Cisp), em Fortaleza.

Além das vagas para aumento de quadro de servidores, o governador divulgou a compra de 1.515 viaturas e instalação de 17 novas bases do Comando de Policiamento de Rondas de Acoes Intensivas e Ostensivas (CPRaio) e 12 novas delegacias.