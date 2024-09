Concursos no Ceará: salários chegam a R$ 11,3 mil; veja vagas

São mais de duas mil vagas para concursos em Fortaleza. Crédito: FÁBIO LIMA

Com salários de até R$ 11,3 mil, estão abertas as inscrições de sete editais de concursos públicos ou processos seletivos com previsão de mais de 2 mil vagas no Ceará ou com amplitude nacional, incluindo cadastros de reserva. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado Dentre os certames nacionais, estaduais e municipais, estão sendo ofertadas vagas em diferentes áreas de atuação. Nesta matéria, você vai ler informações sobre os seguintes concursos e seleções:

Adagri - inscrição inicia em 20 de setembro (120 vagas)

Prefeitura de Fortaleza - inscrições até 31 de de dezembro (cadastro de reserva)



Prefeitura do Eusébio - inscrições até 10 de setembro (170 vagas)



Prefeitura de Fortim - inscrições até 9 de setembro (406 vagas + cadastro de reserva)



Prefeitura de Pacatuba - inscrições até 15 de setembro (1318 vagas distribuídas em 4 editais)



Prefeitura de Uruoca - inscrições até 22 de setembro (424 vagas)



Unilab Sistemas e Computação - inscrições até 18 de setembro (2 vagas)

Adagri (120 vagas) O concurso da Agência de Defesa Agropecuária (Adagri) do Ceará foi anunciado pelo governador do Estado, Elmano de Freitas (PT), para o provimento de 120 vagas. As oportunidades são para: 20 para auditor fiscal agropecuário – engenheiro agrônomo (nível superior)



50 para auditor fiscal agropecuário – médico veterinário (nível superior)



50 vagas para agente Fiscal agropecuário (nível médio)

Os salários variam dependendo do cago. No nível médio vão de R$ 1.830 e podem chegar a R$ 5.890.

Para o nível superior vão de R$ 3.634,89 a R$ 11.304,67. Para mais informações, o edital já estará disponível nesta quarta-feira no Diário Oficial do Estado e a Adagri dará mais detalhes em seu site adagri.ce.gov.br. Prefeitura de Fortaleza (cadastro de reserva) A Prefeitura de Fortaleza, no Ceará, está com processo seletivo que se destina a cadastro no Banco de Talentos de Estágio nos níveis médio, técnico e superior.

A bolsa-estágio prevista é de R$ 450 (nível médio), R$ 550 (nível técnico) e R$ 750 (nível superior), sendo acrescida de auxílio-transporte, no valor de meia passagem no transporte coletivo urbano de Fortaleza. As inscrições podem ser feitas até o dia 31 de dezembro de 2024, por meio do site do Centro de Integração Empresa Escola (CIEE), onde também pode ser encontrado o edital do certame. Prefeitura do Eusébio (170 vagas) A Prefeitura do Eusébio anunciou abertura de concurso público para preencher 170 vagas, sendo 53 para contratação imediata e mais 117 de cadastro de reserva. As vagas são de nível médio.

Do total de vagas, 21 delas diz respeito ao cargo de agente de combate às endemias e 32 para agente comunitário de saúde. O salário mensal é de R$ 2.824 e a jornada semanal é de 40 horas, sendo necessário residir na área de atuação. As inscrições seguem abertas até o dia 10 de setembro no site do Instituto Consulplam. O certame tem validade de dois anos prorrogáveis por mais dois. O valor da taxa de inscrição custa R$ 95. Serão duas etapas com provas objetivas e curso de formação. A prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, deve ser aplicada no dia 1º de dezembro de 2024. O curso de formação tem duração de 40 horas e exige frequência mínima de 75% para aprovação.