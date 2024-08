Concurso da Adagri: previsão é realizar provas em janeiro de 2025

Governo do Ceará confirma concurso público da Adagri. Crédito: Tiago Stille/Governo do Ceará

“É essencial para termos servidores de maneira estável e perene. Isso garante o trabalho de prevenção de doenças e pragas, seja nas plantações ou no rebanho, o que é fundamental para que os produtores possam produzir com tranquilidade”, diz Elmano. Já o presidente da Adagri faz um alerta para os interessados começarem a estudar e se prepararem adequadamente para o concurso, pois “será uma oportunidade grande”, na sua visão. “Nossa previsão é que em janeiro a gente já faça as provas”. Do total de 120 vagas, 20 são para engenheiros agrônomos, 50 para médicos veterinários e 50 para cargos técnicos de nível médio, cujo salário varia de R$ 1.830 a R$ 5.890. No nível superior, o montante fica entre R$ 3.634,89 a R$ 11.304,67.

O Instituto de Desenvolvimento Educacional, Cultural e Assistencial Nacional (Idecan) é responsável pela banca organizadora do concurso. Entrega de veículos à Adagri Governo do Ceará entrega veículos à Adagri. Crédito: Tiago Stille/Governo do Ceará A Adagri recebeu nesta quinta-feira, 29, a quarta remessa de 14 veículos novos do Governo do Estado. São 52 carros e cinco motos entregues ao todo, para atuação nas 14 regionais da Agência, no interior do Ceará.