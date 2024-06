Em semana de quedas, preço médio da gasolina chega a R$ 5,90 no Ceará; veja

Em semana de queda dos combustíveis no Ceará, o valor médio do litro da gasolina comum retraiu de R$ 5,94 para R$ 5,90. Dentre os estados do Nordeste, este é o quarto maior valor.

Os dados são da pesquisa semanal da Agência Nacional do Petróleo (ANP). Veja todos os preços dos combustíveis mais abaixo.

No entanto, conforme o levantamento encerrado no dia 1º de junho, o diesel encontrado nos postos de combustível do Estado subiu de R$ 6,05 para R$ 6,07. Assim, a quantia média do litro do diesel permanece acima da observada para a gasolina.