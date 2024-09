Inscrições para concurso de professor na Unilab acabam nesta quarta, 4

As inscrições para o concurso para professor de Química aplicada à Engenharia da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab) acabam nesta quarta-feira, 4 .

Candidatos que concorrem às vagas para pessoas com deficiência devem enviar laudo médico e os que concorrem às oportunidades reservadas para pessoas negras devem encaminhar termo de autodeclaração.

Para se inscrever , o profissional deve enviar um email para [email protected] , no assunto deve ser colocado: “Inscrição para Concurso Público para Professor Efetivo – Edital nº 32/2024”

A seleção contará com prova escrita, prova didática e teste de títulos. O cronograma com a data das etapas será divulgado até o dia 18 de outubro. Veja mais informações no edital.



