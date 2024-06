Concurso Anatel: Publicado cronograma para aplicação de provas em setembro; saiba data

A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) publicou novo edital para o concurso público previsto para a reguladora neste ano.

Segundo o novo cronograma, as provas objetivas e discursivas estão previstas para ocorrer no dia 15 de setembro de 2024.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Conforme a Anatel, a alteração ocorre devido ao adiamento das provas objetivas e discursivas do concurso público para o provimento de vagas e a formação de cadastro reserva em cargos de Especialista em Regulação de Serviços Públicos de Telecomunicações, em razão das fortes chuvas no estado do Rio Grande do Sul.