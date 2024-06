Concurso TSE unificado está com inscrições abertas a partir desta terça, 4

Conforme resolução do TSE do ano passado, está prevista a reserva de 20% das vagas para pessoas negras, 10% para pessoas com deficiência e 3% para pessoas indígenas.

As inscrições devem ser realizadas por meio do site do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe), banca organizadora do exame.

O valor da taxa varia de acordo com o cargo: para analista judiciário o valor é de R$ 130 e para técnico judiciário é de R$ 85.

Doadores de medula óssea ou pessoas cadastradas no Cadastro Único (CadÚnico) podem pedir isenção da taxa até o dia 18 de julho.