Concurso da Adagri terá 120 vagas para combater febre aftosa no Ceará

O governador do Ceará, Elmano de Freitas, anunciou nesta terça-feira, 19, durante o evento de investimentos para o desenvolvimento agrário do Ceará, o concurso para a Agência de Defesa Agropecuária do Ceará (Adagri).

A Adagri é responsável por fiscalizar as atividades agropecuárias no Estado, inclusive de polícia sanitária e fitossanitária, bem como analisar riscos que possam afetar o agronegócio.

"A gente não tem febre aftosa, mas se entra um gado no Ceará com outra doença, pode passar para o rebanho. Então, precisamos ter uma Adagri forte para que nenhum animal com doença entre no Estado do Ceará", afirmou Elmano.

Isso porque o Ceará é um dos estados nordestinos considerados livres de aftosa com vacinação. Em fevereiro deste ano, a segunda etapa de Vacinação contra a Febre Aftosa de 2023 bateu recorde em bovinos e búfalos, bem como no número de propriedades com animais vacinados.