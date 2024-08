Acredita: conheça o programa de Lula para ajudar pequenos negócios

Câmara dos Deputados aprova programa Acredita, que seguirá para o Senado Federal. Crédito: Antônio Cruz/Agência Brasil

O projeto de lei (PL) Acredita, Nº 1.725/2024, foi aprovado na Câmara dos Deputados na noite da quarta-feira, 28, e segue para análise do Senado Federal. A proposta fomenta pequenos negócios geridos por beneficiários de programas sociais. Veja a seguir os principais pontos propostos pelo Acredita. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado Dentre as medidas previstas, estão programas de crédito e de renegociação de dívidas para micro e pequenas empresas e o uso de recursos do fundo do clima para investimento em projetos de desenvolvimento sustentável com proteção cambial.

A votação na Câmara foi simbólica, com posição contrária dos partidos Novo e do Partido Liberal (PL).

Acredita no Primeiro Passo O PL cria o programa Acredita no Primeiro Passo para auxiliar famílias em situação de vulnerabilidade socioeconômica inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico). A prioridade é para mulheres, jovens, negros e membros de populações tradicionais e ribeirinhas inscritas no CadÚnico.

O funcionamento será com convênios, acordos de cooperação, termos de execução descentralizada e outros instrumentos de transferência fundo a fundo, envolvendo União, Estados, Municípios e instituições privadas. Serão fornecidos empréstimos para montar pequenos negócios. Os critérios de seleção serão divulgados futuramente online, mas não foram divulgados detalhes até o momento. Procred 360 e inclusão de taxistas O PL cria o Procred 360 para conceder garantia a empréstimos bancários de instituições habilitadas, voltado a microempreendedores individuais (MEI) e a micro e pequenas empresas.

O público-alvo de MEI tem receita bruta anual de até R$ 81 mil, enquanto os pequenos negócios tem até R$ 300 mil. O texto inclui, ainda, os taxistas autônomos e a renovação da frota de carros. Os empréstimos do Procred 360 podem ser garantidos com sobras de recursos dos R$ 6,3 bilhões do Fundo de Garantia de Operações (FGO), que não foram usados no programa de renegociação Desenrola Brasil. As instituições participantes contarão com empréstimos dos seus póprios recursos voltados ao público-alvo. Se o valor não for pago, o banco poderá recorrer ao FGO para honrar os pagamentos.