Inadimplência atinge 38% do faturamento das MPIs entre abril e maio, aponta Datafolha/Simpi

A taxa de inadimplência registrou aumento no bimestre abril/maio, segundo a 13ª edição da pesquisa Simpi/Datafolha. Isso porque a falta de pagamento de clientes para as Micro e Pequenas Indústrias (MPI's) chegou a representar 38% do faturamento em relação aos outros meses. É o maior valor desde janeiro deste ano. As regiões Centro Oeste/Norte e Sul do País são as mais afetadas pela falta de pagamento e a porcentagem de empresas chega em 47%.

"Entra a discussão sobre se o aumento da inadimplência se dá pelas elevadas taxas de juros ou pela falta de linhas de crédito adequadas para as empresas, ou os dois. Somado a isso tem a perda de poder aquisitivo que vem ocorrendo acima dos ganhos dos salários", diz o presidente do Sindicato da Micro e Pequena Indústria (Simpi), Joseph Couri. Ele acrescenta que quando se tem um aumento de 14% para 19% no número de empresas buscando crédito, na prática a mensagem é a de que as empresas estão sem dinheiro em caixa.

E a pesquisa Simpi/Datafolha confirma a tese de Couri quando mostra que apenas 8% das 712 empresas pesquisadas entre abril e maio afirmaram ter capital suficiente para passar o mês. Outras 53% das MPIs não têm recursos para fechar o mês.