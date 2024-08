Após decreto "caducar", governo negocia para votar Acredita e Desenrola Pequeno Negócio

Deputado federal, José Guimarães (PT) Crédito: FÁBIO LIMA/O POVO

Após negociação do governo Lula com o Congresso, a proposta que implementa o programa Acredita, de fomento a pequenos negócios geridos por beneficiários de programas sociais, retornou à pauta legislativa. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado A Medida Provisória (MP) que implementou a ação havia "caducado" na semana passada e os benefícios do programa perderam a validade. No Nordeste, por exemplo, o Banco do Nordeste (BNB) assinou participação no Acredita para ser instituição credora a juros abaixo do mercado.

O programa de crédito ficou suspenso junto das renegociações de dívidas por meio do Desenrola Pequeno Negócio. Ainda assim, BNB e os demais bancos parceiros receberam o aval do Ministério do Empreendedorismo para suspenderem as operações. A perspectiva é de que as operações possam ser retomadas com a aprovação do projeto de lei (PL) que tem o mesmo conteúdo da MP.

Agora, conforme o líder do governo Lula na Câmara dos Deputados, José Guimarães (PT-CE), há acordo com a liderança da Casa para votação de um total de três matérias importantes nesta quarta-feira, 28. O projeto do resseguro e a lei geral do turismo, além da votação do Acredita são os três projetos. O PL do Acredita conta com a relatoria do deputado Dr. Luizinho (PP-RJ). "O Acredita nós vamos votar e já negociamos o texto, (mantivemos) o mesmo relator", pontua.

Votação da desoneração deve ocorrer antes do recesso para eleições A votação da desoneração da folha de pagamentos pode ocorrer na segunda semana de setembro, antes do "recesso" que deve ocorrer nas casas legislativas antes das eleições municipais, quando Câmara e Senado devem ficar esvaziadas. Segundo Guimarães, há um trabalho de negociação no bastidor para que esse prazo seja atendido. O líder do governo Lula na Câmara dos Deputados confirmou que há ainda a perspectiva de que a votação da dívida dos estados ocorra na mesma semana. "Tem uma semana antes da paralisação dos trabalhos antes da eleição, que são os dias 9, 10, 11 e 12 de setembro. Eu vou trabalhar para que a votação ocorra", diz.