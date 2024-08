Desenrola Pequenos Negócios ultrapassa R$ 87,2 mi renegociados no Ceará

No Estado , já foram beneficiadas 2.105 pessoas, 691 a mais desde o levantamento divulgado no dia 8 de julho, além de 2.919 contratos renegociados.

No comparativo com o último levantamento divulgado pelo órgão no dia 8 de julho, o volume arrecadado no Estado era de R$ 77.085.380, ou seja, R$ 10.209.312 a mais.

Desenrola Pequenos Negócios: Brasil

No Brasil, o volume financeiro arrecadado dentro do programa Desenrola Pequenos Negócios alcançou R$ 3,004 bilhões.

Foram beneficiados 65 mil microempreendedores individuais, micro e pequenas empresas em todo o país até a data da pesquisa. O número representa a negociação de 98 mil contratos.